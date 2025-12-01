Именем участника СВО Павла Малецкого предложили назвать одну из улиц в Тюмени
Улица Павла Малецкого может появиться в Тюмени на территории планировочного района № 1 "Березняковский". С соответствующим предложением выступила региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников", сообщили в администрации города.
Павел Александрович Малецкий – участник специальной военной операции, награжден орденами Мужества, Мужества (посмертно), медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Жители Тюмени могут высказать свое мнение по присвоению названия улице на портале "Я решаю!". Позже его рассмотрит городская комиссия по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов УДС.