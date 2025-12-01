  • 10 декабря 202510.12.2025среда
В Тюмени подвели итоги III Регионального конкурса лучших практик

Общество, 16:23 10 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония подведения итогов III Регионального конкурса "Лучшие практики реализации социальных контрактов в Тюменской области" состоялась 10 декабря в Региональном центре "Семья". Организатором выступил областной департамент социального развития.

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Программа мероприятия получилась насыщенной. Гости осмотрели интерактивную выставку проектов, стали свидетелями награждения победителей и посетили мотивационную сессию от руководителя центра оказания услуг "Мой бизнес" Натальи Самофаловой.

По словам заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной, конкурс уверенно развивается. Если в 2023 году участники подали 40 заявок, то в 2025 их число выросло до 51. Жюри отметило достижения 18 конкурсантов, распределив награды по трем номинациям: за лучшие практики в сфере индустрии красоты, в иных сферах предпринимательства и в ведении личного подсобного хозяйства.

В третьем конкурсе участвовали как популярные бытовые сервисы: парикмахерские, маникюрные кабинеты и автомастерские, так и творческие ремесла: гончарное дело, работа с деревом, кожевенное и ювелирное искусство. На сельских территориях по‑прежнему актуально развитие личных подсобных хозяйств и продажа натуральных продуктов.

Ирина Ожогина акцентировала внимание на ключевой роли социального контракта как инструмента поддержки: "Это прежде всего государственная помощь, нацеленная на поддержку нуждающихся семей и граждан. Мы работаем с этой системой не первый год, и она убедительно доказала свою эффективность".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Она также рассказала о мерах по упрощению доступа к поддержке: "Мы делаем все, чтобы получить государственную помощь было легко и удобно. В этом году на нашем портале появился социальный навигатор. Это специальный раздел о социальных контрактах. Там можно найти базовые сведения, а также примеры успешных проектов наших участников".

Интересной историей становления поделилась в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" жительница Ярковского муниципального округа Тамара Алексеева. Она завоевала первое место в номинации "Лучший социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства", развивая вместе с мужем Сергеем пасеку. Начав с небольшого хозяйства после выхода супруга на пенсию по выслуге лет в 2016 году, семья смогла расширить бизнес благодаря господдержке. В 2023 году они получили субсидию, увеличили пасеку, приобрели оборудование и построили апидомик – особое помещение для оздоровительного сна над ульями.

"Вибрация, которую создают пчелы, помогает снять стресс и восстановить силы. После сеанса в апидомике нормализуется сон, укрепляется нервная система и иммунитет", – пояснила Тамара Алексеева.

Алексеевы не ограничились производством меда: они освоили изготовление медового крема, свечей и подарочных наборов из продуктов пчеловодства. Заказы поступают через интернет, в том числе из северных регионов. В семейном деле участвуют дети: старший сын Никита, двенадцатилетняя Вероника и пятилетняя Мария помогают на всех этапах.

Начальник отдела социальной защиты Ярковского округа Елена Колчанова дополнила рассказ о семье: "Тамара Владимировна и ее муж не замыкаются на бизнесе, они активно вовлечены в социальную работу в качестве волонтеров. Приглашают пожилых людей, участников университета третьего возраста, и проводят для них занятия о пользе медовой терапии. А для подростков с непростой судьбой организуют спортивные мероприятия прямо на территории пасеки".

Статистика демонстрирует востребованность программы. По данным на 1 декабря 2025 года в Тюменской области оформлено почти 600 социальных контрактов. Около 100 из них направлены на поиск работы, свыше 300 – на развитие собственного дела, более 110 – на ведение личного подсобного хозяйства, свыше 80 – на поддержку многодетных семей.

Общий объем финансирования составил 139 млн рублей, из которых 31 % пришелся на федеральные средства, а 69 % – на региональные.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победители, помимо признания, получили материальное поощрение. Лауреаты I степени удостоены премии в 20 тыс. рублей, II степени – в 15 тыс. рублей, III степени – в 10 тыс. рублей. Дипломанты получили сертификаты на 4 тыс. рублей.

По словам организаторов, эти примеры наглядно показывают, что социальный контракт – это не не просто финансовая поддержка, а реальный шанс преобразить жизнь, воплотить замыслы в дело и найти способы помогать не только своей семье, но и окружающим.

﻿

Инна Кондрашкина

# Ирина Ожогина , региональный центр Семья

