"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут на тюменских дорогах 5 января

Общество, 16:35 05 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Тюмени и Тюменской области 5 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Сплошные проверки" водителей на трезвость прошли накануне в Тюмени и Тобольске. В Тюмени группы нарядов ДПС работали на улицах Ленина, Республики и Челюскинцев.

Все водители, попавшие в фильтр проверок, были трезвыми. Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения правил светопропускаемости стекол, отсутствия ОСАГО и нарушения правил перевозки детей.

С 1 по 3 января на дорогах Тюменской области от управления транспортом отстранили 52 пьяных водителя, один водитель был привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

