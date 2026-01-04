  • 4 января 20264.01.2026воскресенье
52 пьяных водителя задержаны на дорогах Тюменской области за три дня

Происшествия, 10:41 04 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На дорогах Тюменской области с 1 по 3 января от управления транспортом отстранили 52 пьяных водителя. Сотрудники Госавтоинспекции региона проводят массовые рейды и сплошные проверки водителей на трезвость, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, рейд по выявлению пьяных водителей прошел 3 января в Тюменском округе. Группы нарядов ДПС работали в п. Московский, с. Перевалово, д. Зубарева, д. Ушакова, мкрн. Молодежный, с. Успенка, д. Зырянка и садовых товариществах, расположенных вдоль автодороги Екатеринбург – Тюмень.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 7 фактов нарушения светопропускаемости стекол автомобилей, один водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, на одного составлены и переданы в суд материалы за пьяное вождение.

В д. Ушакова задержана 52-летняя нетрезвая автомобилистка. Она ехала за рулем Hyundai. Показания алкотестера составили 0,65 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что ехала от подруги, где выпивали спиртное, домой, по пути заехала в магазин за добавкой. Водитель привлечена к административной ответственности, материал направлен в суд, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В ближайшие дни рейды по выявлению пьяных водителей продолжатся в Тюменской области.

# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители , рейды

