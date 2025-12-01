  • 10 декабря 202510.12.2025среда
  • USD76,8084
    EUR89,4267
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Сбер представил новую стратегию построения экосистемы на основе жизненных сценариев клиентов

Общество, 16:25 10 декабря 2025

пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на конференции "Сделано в Сбере" представил стратегию построения экосистемы финансовых и не финансовых сервисов на основе жизненных сценариев клиентов, а не на основе конкретных продуктов компании. Метриками эффективности такой модели для Сбера будет уровень удовлетворенности клиентов сервисами (NPS), повышение частоты использования сервисов, а также рост повторных покупок.

Построение экосистемы вокруг жизненных сценариев клиентов, а не вокруг конкретных продуктов - это способ объединить все возможности и сервисы для клиента в бесшовное и интуитивно понятное пространство. В конце прошлого года Сбер запустил пространство "Для жизни", где собраны все нефинансовые сервисы - отдых, развлечения, покупки, а также персонализированные предложения и скидки. Другие жизненные сценарии, под которые Сбер разработал и запустил мини-экосистемы - это "Дом", "Авто", "Семья и безопасность", которые отражают универсальные потребности, понятные каждому клиенту.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы считаем, что люди постепенно все больше будут пользоваться дополнительными сервисами и это увеличит частоту обращений к нашему приложению и глубину его использование. В качестве метрик эффективности такой стратегии, мы используем количество проникновения продуктов на клиента, степень удовлетворенности клиентов (показатель NPS) и рост клиентской базы. С точки зрения финансов мы оцениваем SLTV (Second Lifetime Value) – сколько дохода клиент приносит компании за весь период "жизни" плюс сколько он принесет сверх этого за счет повторных покупок, реактиваций и кросс-продаж - прим.). Мы соблюдаем баланс между сиюминутными доходами и долгосрочным сотрудничеством с клиентами, так как второе для нас важнее".

Реклама

erid: 2VtzqvmSrF3, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ПАО Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:51 10.12.202511 декабря - события дня
17:45 10.12.2025В Сургутском районе презентовали "Книгу Памяти"
17:40 10.12.2025В России на борьбу со сговорами на торгах привлекут ИИ
17:29 10.12.2025Сургутский район вновь признан лидером рейтинга прозрачности закупок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора