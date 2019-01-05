Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва в Магнитогорске

| Фото: 74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

Состояние всех пострадавших при взрыве газа в Магнитогорске стабильное. У них наблюдается положительная динамика, сообщают "РИА Новости".

Начальник управления здравоохранения Магнитогорска Елена Симонова прокомментировала ситуацию: "На сегодняшний день в больницах города находятся трое взрослых и один ребенок. Состояние этих пациентов стабильное и ежечасно контролируется. Мы связываемся с министерством здравоохранения и Российской Федерации, и Челябинской области и оговариваем методы лечения в соответствии с протоколами оказания медицинской помощи".

Она добавила, что все четверо пациентов находятся в обычных отделениях, не в реанимации. Динамика у всех положительная. Два пациента готовятся к выписке. Они могут быть выписаны в течение нескольких дней, уточнила начальник управления здравоохранения.