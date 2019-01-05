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МИД подтвердил информацию о похищении российских граждан в Западной Африке

Происшествия, 15:10 05 января 2019

МИД России | Фото: МИД России

Все шестеро захваченных у берегов Бенина моряков - россияне, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на посольство РФ в Бенине.

Нападавшие захватили шесть человек в заложники, включая капитана судна, и скрылись.

Ранее стало известно, что пираты в ночь на 2 января похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.

Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

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# МИД РФ , моряки , пираты

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