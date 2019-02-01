О вышивке крестом и мышиной тропкой с вековой историей рассказывают в Ишимском музее

| Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте

Вышивка крестом и мышиной тропкой, которую применяли мастерицы 100 лет назад на полотенцах, подзорах и наволочках представлена на выставке "Бабий кут" в Ишимском музее-заповеднике им. Петра Ершова.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор выставки Лариса Швалова, в экспозицию вошли работы ишимских рукодельниц из фонда музея, которым насчитывается около и более века, всего 50 экземпляров полотенец, скатертей, подзоров и наволочек.

"Полотенца у нас самые молодые – 50 лет, старшие – 80 лет. Преобладала в основном вышивка крестом, которая пришла к нам в 18 веке, во второй половине 19 получила широкое распространение. В 20 веке крестом вышивали все, - поделилась Лариса Швалова. - Орнаменты - древо жизни, на свадебных полотенцах – целующиеся голуби. Гроздья и листья винограда, много роз, есть вышивка с Мокоши – богини рукодельниц у древних славян. Она пряха, прядет нить судьбы".

Изучением ремесел первопоселенцев Ишима Лариса Швалова занялась три года назад. Полтора года на базе Ишимского музея она руководит ремесленным клубом. Признается, что в разработке на 2019 год у нее есть три проекта. Первый из них - это "Бабий кут".

Изучение истории появления разных техник вышивания на предметах быта ишимских мастериц Лариса Швалова занимается до сих пор. Для этого наладила общение с этнографом из Санкт-Петербурга, которая и заметила ей, что некоторые изделия, представленные на выставке в Ишиме, редкие.

"На полотенцах интересные кружева, которые есть только у нас в Сибири, - рассказывает Лариса Швалова. - Вышивка счетной гладью по сетке – это тоже у нас есть, в Северной России такого нет. Мне предстоит узнать – откуда пришла к нам эта вышивка. Еще есть такая техника "Набор", "Счетная гладь", "Цепочка" - известная как тамбурный шов, а в северной России она называется – мышиная тропа. И на выставке представлено полотенце с мышиной тропкой, на котором изображено древо жизни и две курочки".

| Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте

В Ишимском музее на выставке можно познакомиться не только с техникой вышивки, и кстати, попробовать себя в мастерстве, но и соткать полотно. Настоящий деревянный ткацкий стан установлен в центре помещения. Здесь же имеется прялка с колесом и ножной педалью.

| Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Ишимский музей-заповедник во ВКонтакте

"Специально для детей мы заткали неширокое полотно, чтобы они могли попробовать. На рабочей прялке предлагаем покрутить колесо. Есть мастера, которые работают у нас, и они готовы показать – рассказать, желающие есть. Наш проект "Мастерская бабушки Агафьи", где мы обучаем взрослых и детей русским традиционным ремеслам, он уже работает полтора года, а сейчас на базе 12 школы открыли школу русского девичества, углубленно занимаемся ремеслами", - поделилась куратор выставки.

Выставка "Бабий кут" в Ишимском музее-заповеднике будет работать до мая. Затем откроется "История одной ниточки" - о появлении ткани.

Анжела Лебедева