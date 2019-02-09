Сборная России по биатлону завоевала бронзу в мужской эстафете на этапе Кубка мира

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету 4x7,5 км, которая прошла в пятницу в канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира, сообщает "Интерфакс".

Вторыми финишировали французы. Тройку призеров замкнули представители России Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын.

В женской гонке сборная России, в составе которой выступили Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева, Ульяна Кайшева, промахнулась 16 раз с одним штрафным кругом. Она финишировала 10-й.

Сборная Германии заняла первое место, вторыми стали представительницы Норвегии, француженки - третьи.