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На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Общество, 17:51 09 февраля 2019

ИА "Север-Пресс" | Фото: ИА "Север-Пресс"

Власти горокруга Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов архипелага, сообщает РИА Новости.

Например, в районе поселка Белушья Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходивших на территорию населенного пункта. Постоянно там находятся от шести до десяти животных.

"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения", — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.

Власти обеспечивают безопасность местных жителей, устанавливая дополнительные ограждения в местах прогулок. Работников и военнослужащих привозят к местам занятости на специальном транспорте.

При этом в муниципалитете заявили, что принимаемые меры неэффективны – медведи не реагируют на свето-шумовые сигналы и попытки патруля отогнать их от людей. Отстрел наиболее агрессивных особей запрещен.

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# белый медведь

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