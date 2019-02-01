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В центре Кургана горела гостиница

Происшествия, 11:06 10 февраля 2019

45.mchs.gov.ru Архивное фото | Фото: 45.mchs.gov.ru

Пять человек спасли сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области во время пожара, который произошел 10 февраля в 7 часов 13 минут по местному времени. Огонь охватил баню-сауну на первом этаже трехэтажной гостиницы, расположенной по ул. Карла Маркса в Кургане.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, на место происшествия прибыли силы и средства пожарно-спасательных подразделений по второму – повышенному рангу пожара. Приступив к разведке, звеньям газодымозащитной службы с помощью маски спасаемого и трехколенной лестницы из горящего здания с первого, второго и третьего этажей удалось спасти пять человек, из них четверых мужчин и одну женщину.

В 7 часов 51 минуту открытое горение на площади 18 кв. м. было ликвидировано. Всего в ликвидации было задействовано 36 человек и 11 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России , Курган , пожар

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