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Следователь Александр Кубляков проведет прием тюменцев

Общество, 11:37 16 февраля 2019

Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Жители Тюмени могут обратиться к руководителю следственного управления Александру Кублякову в следственном управлении (ул. Шиллера, 44) 22 февраля с 10 до 11 часов, сообщает региональное управление СК РФ.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан документ, удостоверяющий такие полномочия, а также заявление с изложением вопроса.

Личный прием ведется по предварительной записи по телефонам: 8 (3452) 62-16-63, 62-15-93. Оставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная"

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# прием горожан , следователи

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