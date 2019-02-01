Следователь Александр Кубляков проведет прием тюменцев

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Жители Тюмени могут обратиться к руководителю следственного управления Александру Кублякову в следственном управлении (ул. Шиллера, 44) 22 февраля с 10 до 11 часов, сообщает региональное управление СК РФ.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан документ, удостоверяющий такие полномочия, а также заявление с изложением вопроса.

Личный прием ведется по предварительной записи по телефонам: 8 (3452) 62-16-63, 62-15-93. Оставить контактную информацию можно на сайте в разделе "Интернет-приемная"