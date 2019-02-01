Тюменцы могут побороться за победу в конкурсе инклюзивных проектов

| Фото: СРМОО «ИКД» | Фото: СРМОО «ИКД»

Принять участие в межрегиональном конкурсе "Инклюзия – включайся и включай!" предлагают жителям Тюменской области. До 3 марта организаторы ждут заявок от участников, сообщает Самарская региональная молодежная общественная организация "Инклюзивный клуб добровольцев"

Защита проектов будет проходить с 4 по 10 марта на площадках в 17 регионах, среди которых Тюменская, Астраханская, Воронежская, Свердловская, Ростовская, Самарская, Пермская и Ленинградская области.

Организаторы отмечают, что мероприятие будет интересно как новичкам в сфере социального проектирования, так и авторам, которые продолжают свои инклюзивные проекты, а также разрабатывают инновационные практики в сфере инклюзии.

Заявки можно отправлять на электронную почту: inclusiainfo@yandex.ru. Победители получат 30 тыс. рублей на реализацию своего проекта, за второе место предусмотрена поддержка в размере 20 тыс. рублей, за третье – 10 тыс. рублей.