Жители Тюменской области дистанционно записываются на прием к врачу

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Намного проще получить медицинские услуги стало в Тюменской области благодаря цифровизации. Информационные технологии применяются почти во всех процессах: от записи к врачу до управления ресурсами медицинских организаций, от внесения диагноза до ведения электронной медицинской карты.

Цифровое здравоохранение — это не просто тренд, а объективная необходимость, ставшая приоритетом государства. Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию подчеркнул, что информатизация должна работать на повышение доступности медицинской помощи.

"В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Обязательно надо включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок", - отметил он.

Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, уже более 50% жителей региона записываются на прием к врачу дистанционно. Для этого они используют мобильное приложение "Медицина 72", региональный портал услуг, единый центр записи, инфокиоски. Кроме того, врач может записать пациента на следующий прием со своего рабочего места.

Продолжается работа по развитию электронной медицинской карты, разработан функционал по вакцинации, который позволил внедрить электронную медицинскую карту ребенка. Благодаря интеграции с программой Фонда социального страхования в медучреждениях области оформляют электронные листки нетрудоспособности.

В 2018 году продолжалась работа по внедрению системы управления ресурсами в медицинских организациях. В шести клиниках Тюмени и Тюменской области на единой платформе автоматизированы процессы медицины, финансов, складов, аптеки, диетпитания. В 2019 году к этой системе планируют подключить еще четыре клиники региона.

Директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова пояснила, что рецепт на льготные лекарственные препараты жители могут получить в электронном виде, а значит для обращения в аптеку не нужен будет бумажный документ.

"Важно, чтобы была единая информационная система, которая позволит в технической части ориентироваться быстро и оперативно включать все новые электронные возможности – именно над этим мы работаем", - рассказала она.