Лариса Невидайло: цифровая платформа повысит уровень взаимодействия бизнеса и власти

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Создание специальной цифровой платформы для обращений по фактам давления на бизнес – это действенный инструмент, так как он будет независимым и закрытым.

Такое мнение, комментируя послание президента России Владимира Путина, высказала бизнес-омбудсмен Лариса Невидайло.

"Переход на цифровые сервисы, в том числе создание цифровой платформы по обращениям предпринимателей, означает переход на новый уровень взаимодействия государства, общества и бизнеса, создание новой доверительной среды, которая на сегодня находится в стадии формирования", - отметила она.

Лариса Невидайло подчеркнула, что в Тюменской области аппарат уполномоченного по направлению взаимодействия с предпринимателями уже сейчас ведет работу посредством цифровых сервисов. Так, в тестовом режиме разработан и запущен интерактивный сервис по оперативному обращению предпринимателей к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

Комментируя инициативу президента об отмене с 1 января 2021 года старых нормативных актов в сфере контроля и надзора, Лариса Невидайло выразила уверенность, что она позволит значительно снизить давление на бизнес.

Любовь Голышева