Иван Квитка: президент обозначил условия для улучшения качества жизни в регионах

| Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»

Основные направления для развития государства, которые огласил президент России в своем послании Федеральному Собранию, входят в число приоритетов региональной политики, уверен депутат Госдумы Иван Квитка.

Налоговые льготы, поддержка семей, борьба с бедностью, новое качество образования, здравоохранения и культуры. В центре внимания – реализация национальных проектов и их эффективность.

"Президент сделал акцент, что наступила активная фаза реализации приоритетных направлений государственной политики. Особое внимание и финансирование будет уделено национальным проектам и государственным программам, направленным на укрепление социальной сферы, инфраструктуры и создание в городах и селах нашей страны комфортных условий для жизни людей. Все эти направления для развития входят в число приоритетов региональной политики", – подчеркнул депутат.

В Тюменской области ведется системная работа по увеличению экономического роста, поддержке бизнеса, развитию государственно-частного партнерства и созданию благоприятной среды для жителей региона. В рамках национального проекта "Комфортная городская среда" благоустраиваются города и небольшие населенные пункты области.

"Сегодня инвесторы заинтересованы не только в развитии своего производства, но и улучшении инфраструктуры населенного пункта, в котором расположено предприятие. На основе социального партнерства бизнеса, власти и общества осуществляется строительство спортивных комплексов, бассейнов, школ и детских садов, ведется реконструкция общественных пространств. Таких положительных примеров десятки. В Юргинском, в Исетском, Ялуторовском районах бизнес вкладывает средства в улучшение общественного пространства, в Тобольске реализуется комплексная программа развития городской инфраструктуры", – рассказал Квитка.

Депутат Госдумы выразил уверенность, что в регионе накоплен большой опыт для успешной реализации национальных проектов и есть хорошие перспективы для дальнейшего роста, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".