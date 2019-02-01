Александр Моор прокомментировал послание президента

| Фото: kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

В послании президента Федеральному Собранию четко обозначены масштабные и комплексные проекты и задачи, ориентированные на решение конкретных и понятных для каждого человека проблем. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, который находится в Москве 20 февраля.

Особый акцент глава государства сделал на национальных проектах. В частности, речь идет об увеличении продолжительности жизни, снижении смертности, повышении доступности и качества работы здравоохранения, модернизации образовательной среды, улучшения городской инфраструктуры.

"Все эти приоритеты отражены в нашей региональной составляющей национальных проектов. Они же подкреплены и ресурсами областного бюджета. Речь идет и о стимулировании комплексного развития наших населенных пунктов, строительстве образовательных учреждений, ликвидации ветхих деревянных школ. Такая программа в Тюменской области уже реализуется. Говоря о решении стратегической демографической задачи, президент обозначил беспрецедентные меры поддержки семей. Убежден, решение о действии льготы по ипотеке будет востребовано и позволит многим молодым семьям с детьми чувствовать себя более уверенно в решении жилищных вопросов", - высказался губернатор.

Александр Моор отметил и акценты президента на развитии экономики.

"Рост экономики - одна из ключевых целей, и те приоритеты, которые обозначены главой государства, отражены и в региональных задачах экономического развития. Это и улучшение делового климата, снятие инфраструктурных ограничений, подготовка кадров и рост производительности труда. Еще в 2017 году Тюменская область стала пилотным регионом приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости".Особо порадовала оценка главы государства высокой степени готовности и усилий наших трех регионов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в создании научно-образовательного центра. Вскоре мы выйдем на финишную прямую и займемся подготовкой итоговых документов, которые направим на федеральный конкурс по созданию НОЦ. Наша задача – завершить эту работу к лету текущего года. Надеюсь, что наша совместная заявка будет оценена по достоинству. Мы преследуем очень амбициозную цель – пройти процедуру создания НОЦ в первой волне, и начать конкретную работу по реализации перспективных научно-исследовательских и коммерческих проектов", - резюмировал Александр Моор.