Ольга Швецова: у молодежи есть все возможности для роста

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к молодежи страны. В своем послании к Федеральному Собранию он призвал молодых людей дерзать, осуществлять свои мечты и планы, приносить пользу себе, своей семье, своей стране. Президент отметил: "Ваши талант, энергия, креативные способности - в числе самых сильных конкурентных преимуществ, мы это понимаем и ценим. Чтобы каждый молодой человек мог проявить себя, мы создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста: "Мой первый бизнес", "Я – профессионал", "Лидеры России" и многие другие. Хочу подчеркнуть, все это создается для того, чтобы молодежь использовала все имеющиеся возможности".

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Ольга Швецова, комментируя обращение президента, отметила, что Тюменская область - регион, где молодежь может найти себя в различных сферах и направлениях, и партия "Единая Россия" оказывает поддержку новому поколению.

"Молодые люди интересуются сферой политики, значит наша задача – создать условия для их реализации в этом направлении, - сообщила Ольга Швецова. – Запущен кадровый проект "Политический лидер", который задуман как механизм формирования кадрового резерва "Единой России". Благодаря ему умные, инициативные, неравнодушные граждане могут реализовать свой лидерский потенциал".

В Тюменской области хорошо зарекомендовал себя партийный проект "ПолитСтартап". Он предназначается для тех, кто решил попробовать свои силы в предварительном голосовании и кому еще не исполнилось 35 лет. "ПолитСтартап" – это целый комплекс мероприятий, призванных помочь молодым людям сделать приобрести новые знания. С ребятами активно работают тюменские политики, длятся своим опытом. В этом году в проекте примут участие жители Ялуторовска.

Депутат рассказала, что в апреле 2019 года заканчивается срок работы действующей Общественной молодежной палаты при региональном парламенте.

Она добавила: "Уже объявлен конкурс для участия в следующем созыве. Документы принимаются до 12 марта. Многие убедились, что Общественная молодежная палата – это кузница кадров, а потому желающих попасть туда немало. С каждым годом у нас растет число молодежных палат в муниципальных образованиях региона. Так, совсем скоро она появится в Бердюжском районе, 27 февраля состоится первое организационное заседание".

Таким образом, тюменской молодежи постоянно предлагаются новые возможности для развития и творческого роста во всех сферах жизни: в политике, науке, творчестве, спорте, культуре, резюмировала Ольга Швецова.