  • 23 февраля 201923.02.2019суббота
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Ялуторовские полицейские сразились с молодежью в турнире по настольному теннису

Спорт, 14:03 23 февраля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Товарищеский турнир по настольному теннису среди команд полицейских и коллектива Молодежного социально-делового центра прошел в Ялуторовске. Инициаторами товарищеского турнира стали представители общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России "Ялуторовский", его приурочили ко Дню защитника Отечества.

Соревнования проходили в стенах "молодежки". Представитель общественного совета Лариса Фоминых выступила с приветственным словом и открыла товарищескую встречу, пожелав командам интересной и честной игры. Начальник кадрового подразделения ялуторовской полиции Дмитрий Дианов поблагодарил совет за организованное спортивное мероприятие, сделав акцент на популяризации здорового образа жизни и поддержании взаимодействия общественности и представителей силовой структуры. Спортсмены-любители показали достойную игру в теннис, приложив максимум усилий для победы своих команд.

По итогам спортивного состязания победу одержали полицейские. Команды наградили почетными грамотами, но главное, что каждый из игроков и болельщики получили заряд положительных эмоций и установили товарищеское взаимодействие, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# настольный теннис , общественные советы , полицейские , УМВД России по Тюменской области , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 23.02.2019Ялуторовские полицейские сразились с молодежью в турнире по настольному теннису
16:32 22.02.2019Тюменские ледолазы завоевали десять медалей на этапе Кубка России
16:10 22.02.2019Евгений Макаренко встретился с юными боксерами Голышманово
16:00 22.02.2019Выбран президент Российского футбольного союза