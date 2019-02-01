Ялуторовские полицейские сразились с молодежью в турнире по настольному теннису

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Товарищеский турнир по настольному теннису среди команд полицейских и коллектива Молодежного социально-делового центра прошел в Ялуторовске. Инициаторами товарищеского турнира стали представители общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России "Ялуторовский", его приурочили ко Дню защитника Отечества.

Соревнования проходили в стенах "молодежки". Представитель общественного совета Лариса Фоминых выступила с приветственным словом и открыла товарищескую встречу, пожелав командам интересной и честной игры. Начальник кадрового подразделения ялуторовской полиции Дмитрий Дианов поблагодарил совет за организованное спортивное мероприятие, сделав акцент на популяризации здорового образа жизни и поддержании взаимодействия общественности и представителей силовой структуры. Спортсмены-любители показали достойную игру в теннис, приложив максимум усилий для победы своих команд.

По итогам спортивного состязания победу одержали полицейские. Команды наградили почетными грамотами, но главное, что каждый из игроков и болельщики получили заряд положительных эмоций и установили товарищеское взаимодействие, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.