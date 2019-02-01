Эстафета на коньках продолжит дворовую спартакиаду

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Эстафета на коньках стартует на катке школы № 5 (ул. Мурманская, 31) 3 марта в 10 часов. Она состоится в рамках спартакиады среди дворовых команд Тюмени, которая началась с мини-футбола на снегу.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, участникам предстоит забег по две команды, старт-финиш с противоположных сторон с передачей эстафетной палочки. Победителя определят по наименьшей сумме времени, показанной конькобежцами команды.

На участие в соревнованиях заявились уже 43 команды. Из них 17 команд в возрастной группе 13-15 лет, 13 – в возрастной группе 16-17 лет и 13 – в возрастной группе 18 лет и старше.

Отметим, что соревнования среди дворовых команд в формате спартакиады впервые проходят в масштабе сразу всей областной столицы. Ранее спартакиада охватывала городские округа. В этом году соревнования проводятся в два этапа – отборочный и городской финальный. Участникам спортивного мероприятия предстоит пройти шесть испытаний. Следующим после забегов на коньках станет многоборье "ГТО".