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В шести школах Тюменской области действует карантин

Общество, 16:10 01 марта 2019

"Север-пресс" | Фото: "Север-пресс"

Карантин действует в шести школах Тюменской области в связи с заболеваемостью ОРВИ по состоянию на 28 февраля, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По одной школе закрыты в Юргинском, Викуловском, Тобольском и Абатском районах. В Омутинском районе занятия приостановлены в двух школах.

Карантин действует в 25 классах десяти учебных заведений Тюменского, Омутинского, Казанского, Тобольского, Абатского, Упоровского и Викуловского районов.

Роспотребнадзор напоминает, что для профилактики ОРВИ необходимо чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми, а также увлажнять воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов.

Рекомендуется избегать контакта с лицами, больными острыми респираторными заболеваниями, при посещении медицинских организаций и мест с большим пребыванием людей пользоваться одноразовыми масками, которые необходимо менять каждые 1,5-2 часа.

Профилактике болезни способствует здоровый образ жизни, сбалансированное питание и регулярные занятия физкультурой.

Татьяна Ковалева

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# карантин

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