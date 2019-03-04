Шесть человек спасены из пожаров в области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

39 пожаров произошло в Тюменской области с 25 февраля по 3 марта. В них спасено шесть человек, трое травмировано, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

В 26 случаях объектами возгораний становились частные жилые дома и хозпостройки. Основные причины бытовых пожаров – короткое замыкание электропроводки, нарушения связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей.

Жителей области призывают быть предельно внимательными при использовании электрообогревателей и печей, не терять бдительности.

Во избежание пожара в жилье необходимо не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не допускать перекала печи. Не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами. Не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов. Не допускать курения в квартире, особенно после употребления алкоголя.

Оборудовать жилье автономным пожарным извещателем.