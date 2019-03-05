Реставрацией памятника Менделееву в Верхних Аремзянах займется СИБУР

| Фото: Тобольское предприятие СИБУРа во ВКонтакте | Фото: Тобольское предприятие СИБУРа во ВКонтакте

Реставрацией мемориального комплекса, посвященного Дмитрию Менделееву в с. Верхние Аремзяны займется СИБУР, отмечает тобольская площадка компании.

Об этом попросили жители села. Генеральный директор ООО "СИБУР" Михаил Карисалов подчеркнул, что компания готова помогать в реализации таких целевых проектов. Тем более, что в 2019 году исполняется 150 лет со дня создания известным тоболяком, уроженцем с. Верхние Аремзяны Дмитрием Менделеевым, Периодической таблице химических элементов.

"Руководство города, района, Общественный совет стали обращают пристальное внимание на развитие малой родины Менделеева, а также выступили с конкретными идеями, в частности, о необходимости реставрации мемориала. Мы готовы оказывать содействие и поддержку в решении острых вопросов, а также финансировать целевые проекты. В селе есть самое главное – наличие активной и неравнодушной команды. Значит, будет результат", - рассказал он.

Инфраструктурным блоком СИБУР Тобольска уже разработана программа "Верхние Аремзяны – родина Менделеева". По проекту, к концу 2019 года будет отреставрирован мемориальный комплекс, а также модернизирован школьный музей.

Разработают в СИБУРе и новые форматы познавательных экскурсий для сельских школьников в рамках программы "Открытый СИБУР".