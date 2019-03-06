Педагоги Нижнетавдинской школы стали лучшими в стрельбе в районной спартакиаде
| Фото: пресс-служба администрации Ишима
Команда "Педагог" Нижнетавдинской школы стала победителем соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в стартовавшей XIII спартакиаде трудовых коллективов Нижнетавдинского района, сообщает администрация муниципалитета.
Второе место заняла команда ООО "ПК "Молоко", третье - ООО "Свинокомплекс "Тюменский". Всего в меткости состязались представители девяти организаций и предприятий.
В лыжной эстафете среди восьми команд-участниц сильнейшими стали представители детско-юношеской спортивной школы. Второе место завоевали спортсмены-педагоги, третье – сотрудники ООО "ПК "Молоко".
Программу спартакиады продолжат соревнования по настольному теннису 9 марта.