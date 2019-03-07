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Первоклашки из Мальково побывали в автошколе

Общество, 15:47 07 марта 2019

Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Попробовать себя в роли водителя автомобиля смогли первоклассники средней школы села Мальково Тюменского района. Дети побывали на экскурсии в автошколе Всероссийского общества автомобилистов.

Визит первоклашек в автошколу прошел в рамках проекта "Посвящение в пешеходы", который уже не первый год проводит областное отделение Всероссийского общества автомобилистов.

Детей познакомили с основными понятиями правил дорожного движения и терминологией, помогли сформировать представления о взаимодействии пассажиров, пешеходов и водителей в различных дорожных ситуациях, а также в игровой форме дали знания об элементарных правилах безопасного поведения пешеходов на дорогах. Во время лекции о безопасности пешеходов на дорогах ребята побывали в детском мобильном автогородке, посмотрели учебный фильм и опробовали учебные автотренажеры, сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.

Как считает председатель общественной организации Андрей Гаврин, такие активности очень важны для профилактики ДТП с участием несовершеннолетних, особенно в период каникул, когда их риск резко возрастает. Он подчеркнул, что тюменское отделение Всероссийского общества автомобилистов сотрудничает со многими учебными заведениями региона и в ближайшем будущем на базе автошколы планируется провести ещё несколько подобных экскурсий, в том числе и для ребят более старшего возраста.

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# автомобилисты , детская безопасность , дорожная безопасность , социально ориентированные некоммерческие организации

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