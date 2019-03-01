  • 11 марта 201911.03.2019понедельник
  • USD65,9646
    EUR74,5730
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер южный

Для тюменских пенсионерок провели урок красоты

Общество, 15:49 11 марта 2019

https://vk.com/shtab72 | Фото: https://vk.com/shtab72

Урок красоты и стиля провели для отдыхающих санатория "Красная гвоздика" серебряные волонтеры проекта "Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" вместе с руководителем одной из бьюти-студий Тюмени Лирой Минеевой.

Тюменских пенсионерок учили разбираться в тонкостях при выборе парфюма для себя и близких, ухаживать за кожей лица и делать повседневный макияж. Помимо этого, им раскрыли секреты стойкости ароматов и помогли составить личный парфюмерный гардероб, сообщают в областной штаб-квартире серебряных добровольцев.

Получить более подробную информацию о деятельности ресурсного центра можно по телефону: 51-77-05 и в группе в социальной сети.

https://vk.com/shtab72 | Фото: https://vk.com/shtab72

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# добровольчество , Красная гвоздика , красота , пенсионеры , серебряные волонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 11.03.2019Студент ТИУ отправится в "Арктический плавучий университет"
15:49 11.03.2019Для тюменских пенсионерок провели урок красоты
15:38 11.03.2019Более двух миллионов просмотров набрал клип Лазарева для Евровидения
15:16 11.03.2019Коллектив "В Квадрате" стал лауреатом международного конкурса