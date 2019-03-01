Для тюменских пенсионерок провели урок красоты

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Урок красоты и стиля провели для отдыхающих санатория "Красная гвоздика" серебряные волонтеры проекта "Школа имиджа и стиля "Элегантный возраст" вместе с руководителем одной из бьюти-студий Тюмени Лирой Минеевой.

Тюменских пенсионерок учили разбираться в тонкостях при выборе парфюма для себя и близких, ухаживать за кожей лица и делать повседневный макияж. Помимо этого, им раскрыли секреты стойкости ароматов и помогли составить личный парфюмерный гардероб, сообщают в областной штаб-квартире серебряных добровольцев.

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