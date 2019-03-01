Проект "Серебряные трудолюбы" поможет тюменцам подобрать работу или открыть свое дело

| Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Социальный проект "Серебряные трудолюбы 55+" запустили активисты Тюменского областного общественного движения "Демография поколений". Он будет направлен на адаптацию представителей старшего поколения, которые сохранили здоровье, трудоспособность, желание работать дальше, в том числе в новом для себя амплуа, к современным условиям на рынке труда.

Как рассказала председатель движения, заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области Светлана Ярославова, согласно исследованиям изменений и особенностей трудовой активности граждан пенсионного возраста в Тюменской области, более половины "молодых пенсионеров" (до 65 лет) конкурируют с молодыми специалистами, и работодатели зачастую предпочитают более зрелые кадры.

Однако есть и проблемы. "Мы изучили факторы, влияющие на успех трудовой интеграции таких людей, и выявили некоторые стереотипы в отношении трудоспособности людей зрелого возраста. Проблема в том, что сохраняется инерция привычки и работодатели еще долго будут "спотыкаться" на 55 и 60 годах при оценке личностного потенциала работника. Возможность потери работы для граждан 55+ остается высокой, конкуренция с молодыми вполне закономерна", - считает общественница.

Для решения этих проблем движение "Демография поколений" и начало реализацию социального проекта "Серебряные трудолюбы 55+". Идет поиск представителей целевой группы, нуждающихся в подобного рода услугах, создается база данных, проводятся персональные консультации и психологическое тестирование участников, из них формируются фокус-группы.

В результате гражданские активисты хотят выработать персональные рекомендации для каждого человека: как подобрать подходящую работу, где получить дополнительные знания и компетенции, как написать резюме или создать собственный малый бизнес.

Для участия в проекте "Серебряные трудолюбы" можно позвонить по телефону: 20-17-97 или направить свое резюме по электронной почте vrp72@yandex.ru.

Тюменские НКО и социально ответственный бизнес могут рассказать о себе в специализированном разделе "Лидеры перемен" ИА "Тюменская линия", обеспечивающего официальное оперативное и полное информационное сопровождение масштабных проектов региона. Информацию о деятельности НКО можно направлять на электронный адрес nko@t-l.ru.