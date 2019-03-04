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Более четырехсот ребят из Тюменской области станут помощниками вожатых

Общество, 12:42 04 марта 2019

детского центра «Грин-Ландия» | Фото: детского центра «Грин-Ландия»

Курсы подготовки помощников вожатых для лагерей с дневным пребыванием детей начнутся в детском центре "Грин-Ландия" 10 марта. Кроме этого, организаторы запланировали на весну выездные курсы в муниципальных районах юга Тюменской области.

Обучать ребят от 14 до 17 лет будут педагоги детского центра "Грин-Ландия" совместно с детским лагерем "Алые паруса". Этот курс ежегодно проходит с 2009 года. В этом году активисты намерены обучить более 400 школьников.

"Школа капитанов" - это команда опытных вожатых, которые вкладывают все силы в организацию детского отдыха. С 10 марта они начнут делиться своими знаниями и опытом со всеми, кто хочет научиться работать в группе, раскрыть свой потенциал, встретить новых инициативных людей. Участники "Школы капитанов" поучаствуют в мастер-классах, авторских мероприятиях и лекциях. С 2019 года в программу курсов добавлен раздел по развитию у школьников надпрофессиональных компетенций (soft skills) – умения работать в команде, креативности, критического мышления и коммуникативных навыков.

Выпускница "Школы капитанов" Лена Терехина поделилась впечатлениями от курса. "После обучения я проработала несколько смен в школьном лагере и была дворовым вожатым с "Капитанами Двора". Для меня "Школа капитанов" - это прежде всего команда профессионалов-капитанов и бесценный опыт", - рассказала она.

В конце участников курса ждет аттестация с выдачей свидетельства об освоении дополнительной образовательной программы "Областная школа подготовки помощников вожатых". Подробности записи здесь.

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Дарья Казакова

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# детский летний отдых , школа вожатых

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