Благотворительный фонд развития Тюмени помогает СО НКО всего УФО

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Ресурсным центром для некоммерческих организаций территории и координатором уральской сети ресурсных центров для СО НКО является Благотворительный фонд развития Тюмени.

Специалисты фонда консультируют желающих по всем программам и направлениям деятельности некоммерческих организаций, помогают разобраться в ведении бухгалтерского учета, в написании заявок на различные грантовые конкурсы, в создании и управлении НКО.

Благотворительный фонд финансово поддерживает социальные проекты на конкурсной основе по грантовым программам. На базе организации также есть коворкинг, которым могут воспользоваться представители НКО. Помимо этого работники проводят выездные семинары и тренинги, сообщают в Фонде президентских грантов.

За бесплатной помощью и поддержкой можно обратиться по телефону, написать на почту или в группы в социальных сетях, связаться с работниками Благотворительного фонда по Skype. При желании можно договориться и об очной консультации.

Вся подробная информация - на сайте. Телефон: +7 (3452) 22-89-86, +7 (3452) 22-28-48, e-mail: info@cftyumen.ru, Skype: @cftyumen.

Социальные сети: ВКонтакте, Facebook.

По итогам второго конкурса 2018 года проект "От ресурсных центров для НКО к Центрам развития местных сообществ УрФО" получил грантовую поддержку в размере 27 млн 036 тыс. 637 рублей.