Проекты тюменских общественников заинтересовали отцов из других регионов

| Фото: Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Региональные практики развития ответственного отцовства презентовала тюменская делегация на Первом всероссийском форуме отцов в Екатеринбурге.

Руководитель Тюменского молодежного социально-творческого объединения "Искра" Григорий Кудашов сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" о том, что его опыт проведения семейных сплавов и отцовских игротек заинтересовал коллег из других регионов страны. Руководитель программы военно-патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев рассказал общественникам о профориентационном проекте "Стальная гвардия", а руководитель Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко - о своем военно-спортивном турнире для пап и их детей.

Тюменскими идеями в сфере патриотизма заинтересовались гражданские активисты из Калининграда. Максим Шереметьев пояснил, что благодаря договоренности с одним из них будущих победителей проекта "Команда ДВ" в качестве награды повезут не в Севастополь на базу Черноморского флота, как раньше, а в Калининград, где подростки ознакомятся с историей страны и побывают на настоящих кораблях.

Председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин отметил, что с помощью сотрудничества на федеральном уровне наиболее востребованные, конструктивные, созидательные и креативные акции будут масштабироваться на всю страну.

"Тюмень предложила несколько направлений работы, если отцовские сообщества в городах заинтересуются инициативами - мы предоставим все материалы и будем вместе их реализовывать. Пройдет несколько дней, люди вернутся к работе на местах и тогда можно будет сказать, насколько эффективно мы отработали. Отцовское сообщество отличается тем, что, прежде всего, слово должно сочетаться с делом. Первую часть мы сделали, обменялись опытом, осталось сделать вторую часть - реализовать дела", - пояснил он.

Напомним, более 400 человек из 80 регионов страны собрались в Екатеринбурге на Первом всероссийском форуме отцов, чтобы обсудить проблемы, которые встают перед современной семьей, поделиться опытом реализации проектов по улучшению семейной и детской инфраструктуры, помощи семьям, развитию детей и воспитанию ответственных отцов.

Дарья Казакова