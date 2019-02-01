Тюменская делегация принимает участие во всероссийском форуме отцов

| Фото: ЦСиМИ "База Героев" | Фото: ЦСиМИ "База Героев"

Более 400 человек из 80 регионов страны собрались в Екатеринбурге на первом всероссийском форуме отцов, чтобы обсудить проблемы, которые встают перед современной семьей, поделиться опытом реализации проектов по улучшению семейной и детской инфраструктуры, помощи семьям, развитию детей и воспитанию ответственных отцов. Он продлится до 20 февраля.

Тюменскую область на мероприятии представляют уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов и члены совета отцов: Александр Чехонин, Николай Петренко, Максим Шереметьев, Григорий Кудашов и Андрей Храмцов.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова открыла форум приветствием от имени Владимира Путина.

"Вопросам поддержки семьи, улучшению демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание. Сегодня отцовское сообщество расширяет формы и методы своей работы, активно участвует в реализации социальных проектов и программ, конкретными делами соучаствует в решении насущных проблем в сфере семьи и детства", - говорится в сообщении президента.

Темой двухдневного съезда стала роль отца в современной семье. Участники намерены обсудить формы взаимодействия власти и общественного отцовского движения, вопросы безопасности детей в современном обществе, вовлечения детей в спорт. По итогам форума будет принята резолюция.

Как сообщают в правительстве Свердловской области, среди участников съезда отцов - депутаты Госдумы, члены Совфеда, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты.

Дарья Казакова