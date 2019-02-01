Югорские общественники предложили создать региональный совет отцов

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Создать региональный совет отцов Ханты-Мансийского автономного округа предложили семейному совету Югры на заседании профильной комиссии окружной Общественной палаты.

На мероприятии в режиме видеоконференцсвязи более 200 гражданских активистов из муниципалитетов автономного округа обсудили роль мужчины в сохранении семейных ценностей и воспитании детей, а также положительные практики в укреплении престижа отцовства.

Участникам заседания представили опыт приемных семей. По словам начальника отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики департамента социального развития ХМАО Натальи Гусевой, в Югре в 912 приемных семьях воспитываются 2 тыс. 263 приемных ребенка. 35% приемных семей воспитывают троих и более детей. Как правило, в приемные семьи передаются на воспитание подростки и дети, имеющие ограничения в здоровье. К таким семьям предъявляются требования как к профессиональной замещающей семье, имеющей опыт воспитания детей с разными проблемами в поведении и отклонениями в развитии.

В таким семьях роль отца — это прежде всего роль наставника, определенного примера поведения, ориентира в будущей профессии, источника уверенности, авторитета и дисциплины для ребенка, оставшегося без попечения кровных родителей, считает Наталья Гусева.

Помимо этого активисты отметили положительный опыт проведения мероприятий, посвященных отцовству с участием городских казачьих сообществ и общественных организаций "Молодая семья", сообщили в пресс-службе Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Необходимо поддерживать семейные секции, кружки, где отцы занимаются с детьми, и развивать семейный досуг в целом, подчеркнули участники заседания. Одним из важных итогов заседания стало предложение создать региональный совет отцов.