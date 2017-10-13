Команда "Достойного выбора" показала тюменским подросткам Крым

Поездка победителей турниров "Команда ДВ" в Севастополе, фото из официальной группы проекта в социальной сети

Подростки из Тюменского, Нижнетавдинского и Упоровского районов побывали на базе морской пехоты Черноморского флота РФ. Поездку для ребят по местам боевой славы города-героя Севастополя организовали авторы проекта "Команда ДВ", серии военно-спортивных турниров, которые уже второй год подряд проходят в муниципалитетах области.

Участники проекта из этих районов показали максимальную подкованность в вопросах военной службы и отличные результаты при сдаче нормативов ГТО, за что в награду и получили путешествие.

Как рассказал руководитель программы развития системы подготовки граждан к военной службе "Достойный выбор", член комиссии по молодежной политике, физической культуре и спорту Общественной палаты Тюменской области Максим Шереметьев, поездка получилась очень насыщенной. Юным тюменцам показали корабли Черноморского флота, бухты Севастополя, музейный комплекс "Херсонес Таврический", легендарный памятник затопленным кораблям, который является символом Севастополя. Во время экскурсии на музейный комплекс "35-я береговая батарея" ребята вдохновились историями о подвигах солдат, а на базе 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ они увидели Аллею славы, бронетранспортеры БТР-82 А, побывали в казармах и даже прошли полосу препятствий. Не обошли вниманием и мыс Фиолент, Балаклаву с военно-историческим музеем фортификационных сооружений, четвертый бастион на Сапун-горе.

Завершилась экскурсионная программа посещением панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". По словам сопровождающих, ребята остались под впечатлением от поездки в Крым.

"Год назад я уже посещал все эти места, но с новой поездкой я вижу новые детали и получаю новые эмоции. Изучать историю необходимо, прикасаясь к тем местам, где происходили события. Я благодарен фонду "Перспектива" за то, что пятнадцать подростков из сельских территорий смогли не только полетать на самолете и искупаться в море, но и посетить уникальные исторические памятники и места боевой славы", - поделился впечатлениями Максим Шереметьев.

Военно-спортивный проект для детей "Команда ДВ" проводился в формате турнира на территории 15 муниципальных образований Тюменской области среди школьников 12-15 лет. В 2016 году он охватывал всего пять районов, тогда лидерами признали команду из Ембаево. Он является одним из элементов программы развития системы подготовки граждан к военной службе "Достойный выбор".

Основные задачи проекта - это проверка уровня знаний, умений и навыков по основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке, создание системы досуговой деятельности, системы мотивации для самостоятельных занятий активными видами спорта и изучения основ военной службы для подростков, а также развитие и укрепление территориальных связей между военно-патриотическими клубами, образовательными учреждениями и классами военной подготовки городов и районов юга Тюменской области.

В турнирах команды по пять человек состязались в спортивно-тактической игре "Арчери таг", проверяли уровень знаний по основам военной службы и сдавали нормы ГТО.

Реализация проекта "Команда ДВ" стала возможной благодаря средствам президентского гранта, предоставленного фондом "Перспектива".

﻿ Поездка победителей турниров "Команда ДВ" в Севастополе, фото из официальной группы проекта в социальной сети 1 /

Дарья Казакова