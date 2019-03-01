  • 10 марта 201910.03.2019воскресенье
  • USD65,9646
    EUR74,5730
  • В Тюмени 1..3 С 6 м/с ветер юго-западный

Житель села Червишево организовал наркопритон в бане

Происшествия, 12:11 10 марта 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств, задержали полицейские в с. Червишево, сообщает УМВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка установили, что мужчина 1985 года рождения систематически предоставлял свою баню своим знакомым для употребления наркотиков. В помещении обнаружены одноразовые шприцы, иглы и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркопритон , уголовное дело , Червишево

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 10.03.2019Житель села Червишево организовал наркопритон в бане
11:01 10.03.2019Лжеработодатель обманул жительницу Ишима на пять тысяч рублей
18:21 07.03.2019На югорском месторождении двое работников отравились угарным газом
17:37 07.03.2019Автоинспекторы Ишима задержали двух пьяных водителей