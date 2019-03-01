Житель села Червишево организовал наркопритон в бане

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в организации притона для потребления наркотических средств, задержали полицейские в с. Червишево, сообщает УМВД по Тюменской области.

Стражи правопорядка установили, что мужчина 1985 года рождения систематически предоставлял свою баню своим знакомым для употребления наркотиков. В помещении обнаружены одноразовые шприцы, иглы и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК Российской Федерации "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.