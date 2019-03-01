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Первые гранулы полипропилена получили на ЗапСибНефтехиме

Экономика, 18:43 12 марта 2019

sibur-tobolsk.ru | Фото: sibur-tobolsk.ru

Первые гранулы продукции получили на установке полипропилена комплекса "ЗапСибНефтехим", сообщает пресс-служба СИБУРа.

Прогресс строительства установки полипропилена строящегося комплекса по глубокой переработке углеводородного сырья достиг отметки 99,8 %. На технологической установке окончены строительно-монтажные работы, в активной фазе – пусконаладочные. В частности, ведутся функциональные испытания систем, проверка работоспособности систем безопасности.

В рамках пусконаладочных работ в тестовом режиме получили первые гранулы полипропилена из привозного сырья. Технология позволяет выпускать все типы полипропилена, представленные во всех сегментах рынка.

"Мы пока получили только первые тонны полипропилена, в рамках тестирования оборудования, - рассказал директор по производству ЗапСибНефтехима Андрей Гермашев, - но достижение этой вехи подтверждает работоспособность оборудования суммарной мощностью 500 тысяч тонн полипропилена в год".

После запуска ЗапСибНефтехима суммарный объем производимого полипропилена на тобольских предприятиях СИБУРа, включая действующее полимерное производство "СИБУР Тобольска", составит 1 млн тонн полипропилена в год. Это крупнейшая мощность в России и одна из крупнейших в мире.

Полипропилен, произведенный на заводе, будет служить сырьем для производства широкой линейки полимерной продукции от медицинских изделий и предметов личной гигиены до геотекстиля, труб для горячего водоснабжения, тары и упаковки.

В целом, продукция ЗапСибНефтехима будет играть важную роль в замещении существующего импорта полимеров в основном из Китая и Европы, позволяя заместить по разным продуктам от 85 % до 95 % импортного ассортимента.

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# ЗапСибНефтехим , полипропилен , СИБУР

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