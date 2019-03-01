Ямальский студент неудачно попытал счастья в лотерее

| Фото: Столото | Фото: Столото

Студент колледжа, укравший лотерейные билеты на 277 тыс. рублей, предстанет перед судом в Новом Уренгое, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ЯНАО.

В 2018 году в Новом Уренгое 17-летний парень заключил договор с индивидуальным предпринимателем на оказание услуг по распространению лотерейных билетов. Юноша получил доступ к программно-аппаратному комплексу, предназначенному для технологического обеспечения проведения лотереи.

Между делом он узнал, что после итогового расчета по терминалу система обнуляется и, совершая определенные действия, можно делать онлайн-покупки лотерейных билетов за счет денег, принадлежащих предпринимателю. Тогда юноша и решился на преступление. С марта по апрель 2018 года он совершил кражу на общую сумму более 277 тыс. рублей.

Похищенным парень распорядился по своему усмотрению. В ходе предварительного следствия несовершеннолетний частично признал свою вину.

Как сообщили в ведомстве, информацию о преступлении направили в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Следователи собрали достаточно доказательств вины юноши. Уголовное дело направили в суд.