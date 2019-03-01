Идея конкурса "Лидеры России" образовательная, считает Максим Скворцов
Идея конкурса "Лидеры России" прежде всего образовательная, считает победитель конкурса 2018 года, генеральный директор АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", эксперт клуба "Эльбрус" Максим Скворцов, приехавший в Сочи в качестве гостя.
Он рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия", что полученный миллион рублей потратил на повышение своего образования. Недавно Максим Скворцов закончил обучение по новой программе в Московской школе управления в Сколково, посвященной идее общественных изменений и их организации.
"Я учусь всему всегда и у всех, и то множество возможностей учиться, которые предоставляются здесь на конкурсе – мастер-классы от наставников высокого уровня, дискуссии и просто общение с коллегами, другими участниками – просто бесценно и очень результативно", - заметил он.
По его мнению, самая главная борьба идет даже не между претендентами на победу, а с самим собой, со своими слабыми сторонами, страхами. Максим Скворцов гордится тем, что в этом году в финале тюменский регион представляют 12 человек, это в два раза больше, чем в 2018 году.
"Я не могу сказать однозначно, сложнее или легче задания стали. Мы много общаемся с финалистами, и я всегда даю только один совет – будьте собой. Выделить кого то из них как победителя я не могу. Все они интересные, успешные, одинаково переживаю и болею за каждого – хочу, чтобы как можно больше наших земляков вошли в сотню лучших", - пожелал Максим Скворцов.
Напомним, после победы в финале 2018 года губернатор региона Владимир Якушев предложил Максиму Скворцову возглавить "Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию".
Ирина Кургузова