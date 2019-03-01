Идея конкурса "Лидеры России" образовательная, считает Максим Скворцов

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Идея конкурса "Лидеры России" прежде всего образовательная, считает победитель конкурса 2018 года, генеральный директор АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания", эксперт клуба "Эльбрус" Максим Скворцов, приехавший в Сочи в качестве гостя.

Он рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия", что полученный миллион рублей потратил на повышение своего образования. Недавно Максим Скворцов закончил обучение по новой программе в Московской школе управления в Сколково, посвященной идее общественных изменений и их организации.

"Я учусь всему всегда и у всех, и то множество возможностей учиться, которые предоставляются здесь на конкурсе – мастер-классы от наставников высокого уровня, дискуссии и просто общение с коллегами, другими участниками – просто бесценно и очень результативно", - заметил он.

По его мнению, самая главная борьба идет даже не между претендентами на победу, а с самим собой, со своими слабыми сторонами, страхами. Максим Скворцов гордится тем, что в этом году в финале тюменский регион представляют 12 человек, это в два раза больше, чем в 2018 году.

"Я не могу сказать однозначно, сложнее или легче задания стали. Мы много общаемся с финалистами, и я всегда даю только один совет – будьте собой. Выделить кого то из них как победителя я не могу. Все они интересные, успешные, одинаково переживаю и болею за каждого – хочу, чтобы как можно больше наших земляков вошли в сотню лучших", - пожелал Максим Скворцов.

Напомним, после победы в финале 2018 года губернатор региона Владимир Якушев предложил Максиму Скворцову возглавить "Тюменскую агропромышленную лизинговую компанию".

Ирина Кургузова