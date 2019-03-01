Дмитрий Артюхов: "Лидеры России" - это социальный лифт

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

"Лидеры России" - это социальный лифт, механизм тестирования для всех, кто хочет что-то менять к лучшему.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на финале конкурса в Сочи 14 марта.

"Сегодня выступали первоклассные спикеры, ведущие эксперты в разных направлениях, те, кто меняет жизнь крупных компаний, и общение с ними, возможность задать вопросы - это ценнейший опыт. Те знания, которые получают финалисты, знакомства – яркое событие, которое может изменить их жизнь", - поделился глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов участвовал в конкурсе "Лидеры России" в 2017-2018 годах, по его словам, после него появилось несколько сотен хороших знакомых, многие стали друзьями.

"Некоторые ребята попали в мою ямальскую команду, работают в муниципальной службе, правительстве. Многое получается, они готовы браться за сложные задачи, поэтому конкурс дал и личные приобретения и профессиональные", - отметил опытом Дмитрий Артюхов.

Напомним, губернатор Ямала вместе с главами Самарской, Новгородской и Ивановской областей примет участие в панельной дискуссии с финалистами 14 марта с 19 часов 30 минут по московскому времени.

"Я жду открытого не для галочки разговора. Все финалисты – состоявшиеся интересные люди, у которых мы можем тоже чему-то поучиться", - добавил он.

Напомним, финал конкурса "Лидеры Росси" походит в Сочи с 13 по 17 марта. В нем участвуют 300 человек из разных регионов страны. 35 представляют УФО, в том числе 12 тюменцев и трое жителей ЯНАО.

Ирина Кургузова