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Герман Греф рассказал, какие вызовы стоят перед лидерами

Политика, 19:32 14 марта 2019

лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

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Президент - председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф призвал финалистов конкурса "Лидеры России" исходить из базового принципа: процесс диджитализации неизбежно затронет каждого человека, живущего на планете. Он провел мастер-класс о перспективах и неизбежности цифровой трансформации экономики.

Греф отметил, что понять этот посыл достаточно легко, но выстраивать в соответствии с ним свою деятельность — гораздо сложнее. "Мы можем об этом говорить, делать презентации, но научиться жить в этом — это, пожалуй, главное свойство лидера сейчас, и это самый большой вызов, который может стоять перед нами", —отметил он.

Следующий тезис спикера касался разницы оценок, которые выносит рынок в отношении предприятий традиционного сектора и современных цифровых компаний. Кратко он был сформулирован так: "Кремниевая долина побеждает нефтяных гигантов". По ряду причин рынок "симпатизирует" цифровым компаниям, позволяя им то, чего никогда бы не позволил другим — например, годами и десятилетиями не платить дивидендов, долгое время оставаться в убыточной зоне. А это значит, уверен гость, что повышение доли цифрового бизнеса в современных условиях становится залогом выживания и для обычных компаний, в том числе банковской отрасли.

Наконец, третий посыл был связан с еще одним ключевым трендом современной экономики — переходом к "экономике экосистем", в которой все игроки, претендующие на успех, должны превращать свой бизнес в платформу для развития различных бизнесов и сервисов. Греф рассказал о том, что еще два года назад Сбербанк презентовал стратегию перехода на принципы экосистемы, что привело к заметному росту акций компании.

Заметная часть мероприятия была посвящена способам обеспечить эффективное личное лидерство. Глава крупнейшего российского банка выделил несколько качеств, имеющих принципиальное значение — в том числе способность к саморефлексии, то есть умение адекватно оценивать самого себя. Из этого качества вырастает толерантность к критике и умение сдержать собственное эго в сложных ситуациях — именно эти черты определяют зрелость лидера, убежден Греф.

При этом, как было отмечено, есть три признака, сочетание которых способно не только обеспечить лидерство, но и ввести их обладателя в число 2,5% людей, определяющих будущее. Первое из них — наличие воображения и креативности, второе — системное мышление, третье — мастерство исполнителя. Гость особо подчеркнул, что эти качества противоречат друг другу, их трудно воспитывать одновременно. Но человек, которому это удастся, однозначно получит высокие шансы на успех.

Ирина Кургузова

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# Герман Греф , Лидеры России , мастер-класс

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