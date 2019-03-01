  • 14 марта 201914.03.2019четверг
  • USD65,5890
    EUR74,0237
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер южный

Михаил Мишустин: новое поколение лидеров ответственно и терпеливо

Политика, 19:45 14 марта 2019

лидерыроссии.рф | Фото: лидерыроссии.рф

Далее в сюжете Дмитрий Артюхов: "Лидеры России" - это социальный лифт

Новое поколение лидеров очень ответственно и терпеливо. Такое мнение высказал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" в Сочи 14 марта.

Глава Федеральной налоговой службы повел разговор об инновациях, которые являются неотъемлемой частью сегодняшней жизни. "Новые цифровые технологии показывают этот мир совершенно по-другому", — сказал он.

Михаил Мишустин отметил, что количество идей для нового бизнеса становится все меньше потому, что инновационные прорывные технологии очень просто поставить в любую точку мира, и они разрушают традиционные профессии.

"Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что на сегодняшний день трансформации экономики происходят во всех сферах, будь то услуги, товары или телекоммуникации. Фактически, налоговые органы находятся в центре этих изменений, и нам самим без изменений не выжить", — пояснил он.

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Лидеры России , Михаил Мишустин , налоговая служба

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 14.03.2019Сергей Сарычев: обеспечение безопасности на дорогах – общая задача ГИБДД, власти и общественности
19:45 14.03.2019Михаил Мишустин: новое поколение лидеров ответственно и терпеливо
19:32 14.03.2019Герман Греф рассказал, какие вызовы стоят перед лидерами
18:37 14.03.2019Герман Греф назвал главную проблему России