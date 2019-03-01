Михаил Мишустин: новое поколение лидеров ответственно и терпеливо

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Новое поколение лидеров очень ответственно и терпеливо. Такое мнение высказал руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на встрече с финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" в Сочи 14 марта.

Глава Федеральной налоговой службы повел разговор об инновациях, которые являются неотъемлемой частью сегодняшней жизни. "Новые цифровые технологии показывают этот мир совершенно по-другому", — сказал он.

Михаил Мишустин отметил, что количество идей для нового бизнеса становится все меньше потому, что инновационные прорывные технологии очень просто поставить в любую точку мира, и они разрушают традиционные профессии.

"Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что на сегодняшний день трансформации экономики происходят во всех сферах, будь то услуги, товары или телекоммуникации. Фактически, налоговые органы находятся в центре этих изменений, и нам самим без изменений не выжить", — пояснил он.

Ирина Кургузова