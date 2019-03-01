Финал "Лидеров России" - возможность карьерного роста, уверен Алексей Комиссаров

| Фото: организаторы конкурса "Лидеры России" | Фото: организаторы конкурса "Лидеры России"

Далее в сюжете Герман Греф назвал главную проблему России

Финал "Лидеров России" - возможность карьерного роста, хотя это и не кадровый конкурс, но многие наставники и партнеры конкурса смотрят на финалистов как на потенциальных работников. Об этом заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", организатор конкурса Алексей Комиссаров.

"Кто-то наверняка найдет себя в новой должности или даже отрасли",- сказал он. - Компании-партнеры уже провели около тысячи интервью с разными участниками, какие предложения и кому они сделают пока неизвестно. Я уверен, что не все предложения, сделанные нашим финалистам, будут приняты. Многие из них не хотят менять место работы, а намерены продолжать расти в своих компаниях, заниматься любимым делом или бизнесом".

Работу финалистов конкурса "Лидеры России" оценивают около 50 экспертов. Председатель экспертного совета Павел Безручко отметил, что задания конкурса в это раз сложнее, чем в 2018 году.

14 марта после церемонии открытия началась серия мастер-классов от приглашенных наставников и экспертов конкурса. Их провели председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, руководитель федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Впереди у финалистов панельная дискуссия с губернаторами: Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, Ивановской области Станиславом Воскресенским, Новгородской области Андреем Никитиным и Самарской области Дмитрием Азаровым.

Напомним, в финале конкурса участвуют 12 жителей Тюменской области. Всего УФО представляют 35 человек. Финал второго конкурса "Лидеры России" пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.

Ирина Кургузова