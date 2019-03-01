Финалисты "Лидеров России" разбили в Сочи "Аллею лидеров"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Эвкалипты, магнолии, кипарисы и другие деревья на "Аллее лидеров" высадили финалисты конкурса "Лидеры России" в Сочи 13 марта.

Всего более 300 деревьев и кустарников на Континентальном проспекте высажены финалистами конкурса совместно с учениками образовательного центра "Сириус" и лицея № 59.

Финалист "Лидеров России", начальник управления МВД по Тюмени Петр Вагин, посадив свое дерево, отметил: "Акции по озеленению в нашем городе проходят часто, наша структура активно принимает в них участие, но они не столь масштабны. Думаю, опыт такой совместной посадки деревьев вместе со школьниками мы можем применить и у нас. Территорию, где можно заложить аллею или парк, определим с руководством Тюмени".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Важная деталь экологической акции - ее участникам пришлось искать себе напарника для посадки деревьев, используя знание русской литературы. Финалисты конкурса выступали под именами классиков, а школьники надели бейджи с названиями произведений. Среди более 500 собравшихся "Василию Тёркину" было не так легко отыскать своего автора, а Михаилу Шолохову - под его именем были трое тюменцев - одно из своих произведений.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", организатора конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова, акция "Аллея лидеров" показала жюри конкурса не только способность лидеров работать в большой команде, находить партнеров в нестандартной ситуации, но и зародила новую традицию конкурса.

"Финал "Лидеров России" собрал людей со всей страны, и каждому из них будет приятно оставить городу память о себе, и приехав спустя время в Сочи, самому с радостью вспомнить об этом мероприятии. Заложенная сегодня аллея в будущем будет не только расти, но и расширяться новыми деревьями от новых участников", - отметил Алексей Комиссаров.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, финалисты конкурса "Лидеры России" 13 марта провели 150 открытых уроков в 24 школах Сочи, Адлера и Лазаревского. В финале конкурса участвуют 12 жителей Тюменской области. Уральский федеральный округ представляют 35 человек. Финал второго конкурса "Лидеры России" пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.

Ирина Кургузова