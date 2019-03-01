Какие бывают лидеры, обсудил с детьми в Сочи тюменец Илья Новиков

| Фото Ильи Новикова | Фото Ильи Новикова

150 открытых уроков провели финалисты конкурса "Лидеры России" в 24 школах Сочи, Адлера и Лазаревского. Кто-то из управленцев выступал в качестве учителя впервые, а для кого-то в связи с постоянной волонтерской деятельностью это привычно.

Тюменский предприниматель, директор ООО "Авто Бокс" Илья Новиков провел урок у 10 класса школы № 18. По его словам, чаще ему доводится выступать на тренингах перед коллегами и партнерами.

"Разговор со взрослыми людьми - это одно, а вот общение с детьми – это уже что-то новое, более волнующее, необычное. Хотя опыт есть – я выступал перед девятиклассниками в Тюмени, говорил об экономическом потенциале нашей области, перспективах роста, больших возможностях именно в родном регионе", - поделился он.

На уроке Илья Новиков рассказал о трех видах лидерства. Первый вариант, когда лидерство - не осознанный выбор, а итог обстоятельств, когда человека назначают на руководящую должность или обстоятельства складываются определенным образом. Второй уровень, когда человек ставит для себя цель быть руководителем, учится этому, подбирает команду, организует деятельность.

"Есть и особый вид лидерства, не связанный с должностными обязанностями, занимаемым постом. Когда человек понимает свою социальную ответственность, занимается деятельностью – волонтерской, патриотической, экологической – не из-за профессии, а по своим убеждениям, моральному долгу", - считает Илья Новиков.

Его концепция затронула старшеклассников, вызвала обсуждения. Как отметил Новиков, именно в этом возрасте у подростков просыпается интерес к экономическим процессам, общественным вопросам. Они задают больше провокационных вопросов, имеют свое мнение и могут его обосновать, а это тоже качества будущих лидеров.

Напомним, участник финала всероссийского конкурса в Сочи Илья Новиков реализовал в Тюмени социальный проект "Отцы-молодцы".

Ирина Кургузова