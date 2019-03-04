Еще два тюменца вошли в список финалистов конкурса "Лидеры России"

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Два жителя Тюменской области получили приглашение в финал конкурса управленцев "Лидеры России" по итогам выполнения задания "Сердце лидера". Это начальник УМВД РФ по Тюмени Петр Вагин и работник компании "Газпромнефть-Ямал" Владимир Суковатый.

Задание "Сердце лидера" - одно из нововведений конкурса, которое предполагало реализацию социального проекта, направленного на благо общества или отдельных социальных групп. Его выполнение было обязательным условием допуска в финал.

По итогам заседания наблюдательного совета конкурса "Лидеры России", на котором были рассмотрены социальные проекты участников, не добравших баллов для прохождения в финал, был определен 31 победитель.

На рассмотрение наблюдательному совету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов. Эксперты провели оценку представленных 1 тыс. 072 видеоотчетов конкурсантов. В числе критериев отбора - эффект, полученный от проекта, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

"Приглашения в финал получили представители 21 региона России: по 6 конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по пятьучастников из Приволжского и Центрального, четыре - из Сибирского, три - из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов", - уточнил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Таким образом, всего в финале конкурса "Лидеры России" примут участие 300 человек. Напомним, ранее в финал прошли 10 тюменцев - Денис Анилов, ООО "ЛУКОЙЛ-Транс", Денис Анурьев ТННЦ (НК Роснефть), Руслан Зиннуров, ПАО "Запсибкомбанк", Дмитрий Кустарев, ООО "РН-Уватнефтегаз" (ПАО "НК "Роснефть"), Антон Машуков, правительство Тюменской области, Мария Никоненко, ПАО "Сбербанк", Илья Новиков, ООО "АвтоБокс", Святослав Пинигин, ООО "Пульсар", Вячеслав Пушкарев, ООО "Газпромнефть-Развитие", Ян Хуторянский, Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк".

Все финалисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители конкурса - возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей из бизнеса и государственного управления.

Соб. инф.