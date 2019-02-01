Более тысячи видеороликов от финалистов оценят организаторы конкурса "Лидеры России"

| Фото: организатора проекта "Отцы-молодцы" | Фото: организатора проекта "Отцы-молодцы"

1 тыс. 72 видеоролика загрузили в личные кабинеты финалисты конкурса "Лидеры России" в рамках конкурса социальных проектов "Сердце лидера".

Как отмечают организаторы, обязательным условием допуска в финал конкурса управленцев "Лидеры России" в 2019 году является реализация проекта, направленного на решение актуальной социальной проблемы или развитие гражданского общества в регионе проживания участника. Это дополнительное задание, по замыслу организаторов, введено для оценки лидерских качеств и социальной ответственности конкурсантов. Реализовывать проекты "Сердце лидера" можно было как самостоятельно, так и в кооперации с другими полуфиналистами.

Именно так поступил финалист конкурса Денис Анурьев, который вместе с товарищами из Тюменского нефтяного научного центра реализовал проект помощи воспитанникам детских домов, социальных учреждений для пожилых людей. Участники проекта организовали и провели серию мастер-классов в областном геронтологическом центре, работающем с людьми старшего поколения, и в центре "Особый ребенок", где проходят социальную адаптацию дети с ограниченными возможностями.

Проект "Отцы-молодцы" реализует в Тюмени другой финалист конкурса "Лидеры России" Илья Новиков.

"Социальный проект "Отцы-молодцы" направлен на передачу семейных ценностей, активного участия мужчин в воспитании своих детей, - рассказал он корреспонденту "Тюменской линии". - Была подобрана площадка, привлечены тренеры-преподаватели, которые согласились вовлечь отцов и детей в совместное творчество, в организацию не только досуга, но и создание чего-то общего".

О выполнении задания участники должны были отчитаться в формате видеоотчета, загруженного в личный кабинет. По правилам конкурса загрузить свои отчеты могли все действующие полуфиналисты.

"Всего участники конкурса загрузили в личные кабинеты 1072 видео, - сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС, руководитель проекта "Лидеры России" Алексей Комиссаров. - Учитывая групповые проекты, эта цифра не равна количеству реализованных проектов, а несколько превышает его. Однако видеоотчет каждого участника отражает именно его вклад в совместную работу".

По итогам этого задания будет определен конечный состав финалистов. Из листа ожидания в финал может выйти 31 участник. Кто именно получит такую возможность, решится после изучения экспертами видеоотчетов. Отобранные проекты будут представлены на рассмотрение Наблюдательного совета конкурса, который и определит победителей на предстоящем заседании. Результаты будут опубликованы 2 марта 2019 года в личных кабинетах участников. Полуфиналисты, не набравшие достаточно баллов для выхода в финал, но выполнившие лучшие социальные проекты, получат призы от организаторов.

Финал конкурса "Лидеры России" пройдет в Сочи с 13 по 17 марта. В него вошли десять участников из Тюменской области. Финалисты получат образовательные гранты размером в 1 млн рублей и наставника из числа лучших российских управленцев.

Борис Олейник