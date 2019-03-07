Финалист конкурса "Лидеры России" учит детей писать письма военнослужащим

| Фото: https://лидерыроссии.рф | Фото: https://лидерыроссии.рф

Финалист конкурса "Лидеры России", тюменец Петр Вагин учит детей писать письма военнослужащим, сообщают организаторы конкурса.

Петр Вагин существенную часть жизни отдал службе Отечеству и не понаслышке знает, насколько непросто бывает молодым солдатам, полицейским, гвардейцам нести службу вдалеке от дома, и как важны для них добрые вести из родных мест.

Именно поэтому свой проект в рамках выполнения задания "Сердце лидера" автор назвал "Напиши солдату" и посвятил его письмам – как бумажным, так и электронным – в адрес защитников Родины.

Начали с нескольких школ, ученикам которых предложили написать письма конкретным военнослужащим-тюменцам. После того, как идея встретила высокий интерес у детей и их родителей, а подписанные ими конверты ушли на кавказскую границу и в военные части на Северо-Западе страны, стало ясно, что потенциал акции позволяет сделать ее постоянной. Команда проекта создала сайт напишисолдату.рф, который стал информационным центром дальнейшей работы, взаимодействие было налажено с областным военным комиссариатом.

"Студенты, как правило, стараются быть основательными и содержательными. Взрослые люди часто опираются на личный опыт, рассказывают истории из своей жизни, в том числе из воинской службы. Но больше всего тепла, конечно, в детских письмах, и эффект они на солдат производят потрясающий", - поделился Петр Вагин.

Реакция адресатов подсказала еще один необычный способ расширить проект – уже достигнуты договоренности о том, что военнослужащие-срочники, которые будут демобилизованы в ближайшие месяцы, по возвращению домой придут в те школы, из которых им писались письма, и пообщаются с их авторами.

Следует отметить, что проект Петра Вагина был включен экспертами в шорт-лист из 40 социальных проектов, которые были представлены на заседании Наблюдательного совета конкурса. По его итогам автора пригласили в финал.

Напомним, финал "Лидеров России" пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.