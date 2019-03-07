Финалист конкурса "Лидеры России" учит детей писать письма военнослужащим
Финалист конкурса "Лидеры России", тюменец Петр Вагин учит детей писать письма военнослужащим, сообщают организаторы конкурса.
Петр Вагин существенную часть жизни отдал службе Отечеству и не понаслышке знает, насколько непросто бывает молодым солдатам, полицейским, гвардейцам нести службу вдалеке от дома, и как важны для них добрые вести из родных мест.
Именно поэтому свой проект в рамках выполнения задания "Сердце лидера" автор назвал "Напиши солдату" и посвятил его письмам – как бумажным, так и электронным – в адрес защитников Родины.
Начали с нескольких школ, ученикам которых предложили написать письма конкретным военнослужащим-тюменцам. После того, как идея встретила высокий интерес у детей и их родителей, а подписанные ими конверты ушли на кавказскую границу и в военные части на Северо-Западе страны, стало ясно, что потенциал акции позволяет сделать ее постоянной. Команда проекта создала сайт напишисолдату.рф, который стал информационным центром дальнейшей работы, взаимодействие было налажено с областным военным комиссариатом.
"Студенты, как правило, стараются быть основательными и содержательными. Взрослые люди часто опираются на личный опыт, рассказывают истории из своей жизни, в том числе из воинской службы. Но больше всего тепла, конечно, в детских письмах, и эффект они на солдат производят потрясающий", - поделился Петр Вагин.
Реакция адресатов подсказала еще один необычный способ расширить проект – уже достигнуты договоренности о том, что военнослужащие-срочники, которые будут демобилизованы в ближайшие месяцы, по возвращению домой придут в те школы, из которых им писались письма, и пообщаются с их авторами.
Следует отметить, что проект Петра Вагина был включен экспертами в шорт-лист из 40 социальных проектов, которые были представлены на заседании Наблюдательного совета конкурса. По его итогам автора пригласили в финал.
Напомним, финал "Лидеров России" пройдет в Сочи с 13 по 17 марта.