Тюменский финалист "Лидеров России" рассказал, от чего зависит удачный старт в профессии

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Проведение открытых уроков стало первым заданием финала конкурса "Лидеры России", который стартовал в Сочи 13 марта.

Все 300 финалистов, разбившись на пары, провели совместные уроки для старшеклассников. Представитель тюменского региона, вице-президент ПАО "Запсибкомбанк" Руслан Зиннуров вместе с петербуржцем Олегом Савельевым из АО "Петербургская сбытовая компания" говорили с девятиклассниками о будущей работе: как найти свой профессиональный путь, какие карьерные развилки могут встретиться и как их преодолеть.

В конце своей половины урока Руслан Зиннуров представил игру-собеседование. В ней участники выступают по очереди в роли работодателя и соискателя на должность. Как пояснил автор, с одной стороны игра учит принимать решения, делать выбор, с другой - объективно оценивать свои способности, умения и представлять себя на рынке труда.

Собеседование, по мнению Руслана Зиннурова, может стать подготовленным счастливым случаем, от которого зависит удачный старт в профессиональную жизнь. "Очень важно говорить об этом именно в 9 классе, с ребятами 15-16 лет, многие уже сейчас делают свой первый выбор, переходя в профильные классы, лицеи, школы", - пояснил он.

Своевременной такую тему урока назвали и ученики. Например, Владимир Кешишян после школы планирует выучиться в Ереване на врача функциональной диагностики. "В будущем мечтаю открыть свою клинику и разговор о лидерских качествах, личный опыт людей мне понравился и был полезен", - сказал он.

После урока подростки долго не отпускали наставников, задавали множество вопросов. "Руслан Зиннуров сказал, что нужно не стесняться перенимать опыт, обращаться за помощью, - рассказала Екатерина Трухина. - Возможность встретиться в своей школе с сильнейшими лидерами страны, пообщаться с ними - было очень здорово и интересно".

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Напомним, финал конкурса "Лидеры России" проходит в Сочи с 13 по 17 марта. По его итогам определят 100 победителей проекта. В финал вышли 12 лидеров Тюменской области, всего Уральский федеральный округ представляют 35 человек.

Ирина Кургузова