Лидеры России познакомились с легендарным Сергеем Бурлаковым

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Финалисты конкурса "Лидеры России" встретились со знаменитым спортсменом-паралимпийцем Сергеем Бурлаковым в Сочи 14 марта.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалистами конкурса стали 300 человек из 21 региона России, в том числе 12 лидеров Тюменской области.

Гость встречи давно стал символом мужества и преодоления трудностей. Молодым лишившись конечностей в результате травмы, Сергей смог не просто вернуться к полноценной жизни, но и достичь потрясающих спортивных высот, завоевав мировые титулы сразу в нескольких видах спорта, причем не только адаптивных. Он поднимался на пьедесталы почета в соревнованиях по легкой атлетике, пулевой стрельбе, плаванию, карате. В 2003 году победил на Нью-Йоркском марафоне, оставив позади тысячи здоровых атлетов. Участникам Конкурса Сергей Бурлаков рассказал о своем опыте саморазвития, и о том, что помогало ему в движении к вершинам.

"Я всегда старался строить масштабные планы. Разумеется, вырастить сына и построить дом, но посадить не дерево, а целый сад. Такой подход помогает удержать себя в форме, не расслабляться, оставаться в поиске того, что еще можно сделать, чтобы быть полезным", — поделился гость.

Большая часть встречи прошла в режиме неформального обмена мнениями. Финалисты задавали вопросы о месте веры в жизни, о роли семьи, и о планах и мечтах самого спортсмена. Среди пока несбывшихся надежд Сергей Бурлаков назвал и весьма амбициозную — полет в космос.

"Разговаривал с Героем России космонавтом Магомедом Толбоевым. Попросил отправить меня в космический полет, сказал ему: искренне хочу стать первым россиянином с проблемами по здоровью в космосе, давай застолбим за Россией право быть в этом первой, чтобы всем остальным пришлось лишь повторять это. К сожалению, выяснилось, что пока этому препятствуют технические ограничения", - рассказал спортсмен.

Спрашивали конкурсанты и совета. В том числе о том, как действовать в сложных обстоятельствах, находить нужные решения и следовать им. По мнению чемпиона, в подобных ситуациях помогают крепкие социальные связи, старая дружба, и, разумеется, близость к природе.

"Мне повезло, я живу у моря. Когда становится нужно что-то обдумать, выхожу на берег, любуюсь кораблями, а затем начинаю звонить друзьям, обсуждать с ними то, что меня волнует. Один из разговоров обязательно приносит нужный результат – решение просто формулируется само", — резюмировал Бурлаков.

Встреча оставила у участников богатые позитивные впечатления.

Ирина Кургузова