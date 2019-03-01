Герман Греф назвал главную проблему России

Герман Греф | Фото: лидерыроссии.рф Герман Греф | Фото: лидерыроссии.рф

Далее в сюжете Герман Греф рассказал, какие вызовы стоят перед лидерами

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России.

В ходе форума "Лидеры России" в Сочи его попросили назвать три главных проблемы России, но он отказался называть три, а назвал одну — отсутствие эффективной системы государственного управления.

"Это главное, - сказал Греф. - Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически".

Герман Греф провел для финалистов конкурса мастер-класс о перспективах и неизбежности цифровой трансформации экономики.

Финал конкурса "Лидеры России" продлится до 17 марта. 14 марта, в День развития, после официального открытия состоялись серия мастер-классов для финалистов. 15 марта пройдет День наставника, на площадку финала приедут более 30 наставников конкурса — они понаблюдают за работой в командах и пообщаются с финалистами. 16 марта — кправленческий день, в который участники будут проходить оценочные мероприятия. Заключительный день начнется с командного спортивного соревнования — забега с препятствиями на 5 км, а завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса.

Ирина Кургузова