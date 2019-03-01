Финалисты конкурса управленцев готовы сделать рывок вперед, считает Константин Ремчуков

Константин Ремчуков | Фото: ИА "Тюменская линия" Константин Ремчуков | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Финалисты конкурса "Лидеры России" готовы сделать рывок вперед.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал член Наблюдательного совета конкурса, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков на финале конкурса в Сочи 16 марта.

"Когда сотни тысяч людей подают заявки и видно по их энергии, что они хотят совершить какой-то рывок в жизни, это заинтересованные люди, страстные и наблюдательный совет призван обеспечить максимальную объективность и внимание ко всем участникам, чтобы никто не почувствовал себя обиженным", - поделился он.

В последние дни конкурса, 16-17 марта за ходом оценочных мероприятий следят 11 наблюдателей, по словам Ремчукова, в финале жалоб ни от одного из тех, кто борется за звание лучших, не поступало.

Оспаривание оценки экспертов, по его, тоже может быть одним из лидерских качеств.

"Вообще это желание говорит о том, что характер неравнодушный. Главное, что ни один их тех, кто резко оспаривал на отборочном или полуфинальном этапе мнение экспертов, в конечном итоге не сказал, что его засудили. Все видели потом свои ошибки, недоработки и говорили, что на следующий год будут стараться прийти вновь", - отметил Константин Ремчуков.

Напомним, второй конкурс "Лидеры России" 2018-2019 годов собрал заявки от более 227 тыс. человек, впервые став международным – заявки на участие пришли из 68 стран.

Борьба 300 финалистов в Сочи завершится 17 марта.

Ирина Кургузова